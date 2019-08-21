Bereketli yağışlar üzüm üreticisinin yüzünü güldürdü

HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Verimli tarım alanlarına sahip Hatay'daki üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin yapıldığı Hassa ilçesinde bereketli yağışlar üzümün kalitesini artırdı.

Dört yanı üzüm bağlarıyla dolu Hassa'da bu sezon hasat dönemi başladı.

Sabahları bağlara giden işçiler, akşam saatlerine kadar yakıcı güneş altında topladıkları ürünleri sandıklara dolduruyor.

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişten bu yana ilçenin yörede "üzüm cenneti" olarak anıldığını söyledi.

İlçede 8 farklı üzüm çeşidi yetiştirildiğini anlatan Şahiner, üzümlerinin Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi yurt dışında da alıcı bulduğunu belirtti.

- "Fiyatlar geçen yıla göre güzel"

"Yorucu bir imar ve bakım mücadelesinin neticesinde bu yıl da çok şükür üzüm hasadına ulaştık." diyen Şahiner, şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür bu yıl üzüm kalitesi çok güzel. Özellikle üzüm besleme sezonundaki yağışların düzenli olması, aynı şekilde kış aylarında da yağışların bol olması üzümleri fevkalade etkilemiştir. İnşallah bunları da güzel fiyata satarsak çiftçilerimizin yüzleri gülecektir. Geçen yılın kaybını bu yıl telafi etmiş olacaklar. Geçen yıl üzümlere bir hastalık vurmuş, çok sayıda çiftçimiz mağdur olmuştu. Bu yıl kalite çok güzel. Kilogramı 1,5-2 lira arası değişiyor. Fiyatlar da geçen yıla göre güzel."