FİNANS

Bereketli yağışlar üzüm üreticisinin yüzünü güldürdü

FİNANS HABERLERİ  | 21.08.2019 11:08 | Son Güncelleme

Hatay'da üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin yapıldığı Hassa ilçesinde hasat başladı - Bu yılki yağışların etkisiyle üzümdeki kalitenin arttığı ilçede, üreticiler verimden de oldukça memnun - Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner: - "Yağışların bol olması üzümleri fevkalade etkilemiştir"

HİLMİ TUNAHAN KARAKAYA - Verimli tarım alanlarına sahip Hatay'daki üzüm üretiminin yaklaşık yüzde 97'sinin yapıldığı Hassa ilçesinde bereketli yağışlar üzümün kalitesini artırdı.

Dört yanı üzüm bağlarıyla dolu Hassa'da bu sezon hasat dönemi başladı.

Sabahları bağlara giden işçiler, akşam saatlerine kadar yakıcı güneş altında topladıkları ürünleri sandıklara dolduruyor.

Hassa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Şahiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişten bu yana ilçenin yörede "üzüm cenneti" olarak anıldığını söyledi.

İlçede 8 farklı üzüm çeşidi yetiştirildiğini anlatan Şahiner, üzümlerinin Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi yurt dışında da alıcı bulduğunu belirtti.

- "Fiyatlar geçen yıla göre güzel"

"Yorucu bir imar ve bakım mücadelesinin neticesinde bu yıl da çok şükür üzüm hasadına ulaştık." diyen Şahiner, şu ifadeleri kullandı:

"Çok şükür bu yıl üzüm kalitesi çok güzel. Özellikle üzüm besleme sezonundaki yağışların düzenli olması, aynı şekilde kış aylarında da yağışların bol olması üzümleri fevkalade etkilemiştir. İnşallah bunları da güzel fiyata satarsak çiftçilerimizin yüzleri gülecektir. Geçen yılın kaybını bu yıl telafi etmiş olacaklar. Geçen yıl üzümlere bir hastalık vurmuş, çok sayıda çiftçimiz mağdur olmuştu. Bu yıl kalite çok güzel. Kilogramı 1,5-2 lira arası değişiyor. Fiyatlar da geçen yıla göre güzel."

Şahiner, yaklaşık 50 bin dekardan 100 bin ton civarında rekolte beklediklerini vurguladı.

Dekar başına yaklaşık 2 bin ton ürün elde edildiğini kaydeden Şahiner, "Üzümde kalite olduğu için ihracat da olacaktır. Daha önceleri ürünlerimizi Avrupa ülkeleri ve Irak'a gönderiyorduk. Bu yılki üzümün yüzde 60 civarı iç piyasaya, yüzde 15'i ise yurt dışına gidiyor. Geriye kalan da pekmez ile meyve suyu yapımında kullanılıyor." dedi.

Şahiner, her meyvenin sezonunda güzel ve faydalı olduğunu, herkesi üzüm tüketmeye davet ettiğini söyledi.

- "Yağışlar çok iyi geldi"

Yaklaşık 50 yıldır üzüm üreticiliği yapan 65 yaşındaki Hanifi Dedeoğlu da bu yılki yağışların bağlarına çok iyi geldiğini kaydetti.

Üzüm hasadının yaklaşık 2,5 ay sürdüğünü anlatan Dedeoğlu, "Üzüm yetiştirmek, meşakkatli ve yorucu bir iş. Üzümün süreği, budaması ve ilaçlamalarını yıl boyunca düzenli yapıyoruz. Özellikle ilaçlarının zamanı geçirmiyoruz. Çocuk gibi bakıyoruz. İnşallah bu yıl emeklerimizin karşılığını alacağız." şeklinde konuştu.

Üretici Ali Arık ise bu sezon yağışların üzümlerini doyurduğunu dile getirdi.

Kaliteden memnun olduğunu ifade eden Arık, Hassa'da üretilen üzümlerin tadı ve aromasıyla diğerlerinden ayrıldığını belirtti.

Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hassa Hatay üzüm cenneti "hassa" Üzüm hasadı yağışlar

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Piyasaların gözü bu kararda

Piyasaların gözü bu kararda

Altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatlarında son durum!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

4 ayın en düşüğünde!

4 ayın en düşüğünde!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Hazine'nin kuponsuz tahvil ihracında bileşik faiz yüzde 19

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SÖYLEŞİ - "Kripto para birimleri kağıt paranın dijital hali"

SÖYLEŞİ - "Kripto para birimleri kağıt paranın dijital hali"

Türkiye'de her 5 kişiden 1'i kripto para kullanıyor

Türkiye'de her 5 kişiden 1'i kripto para kullanıyor

TÜİK - İhraç ürünlerin üretici fiyatları yıllık yüzde 16.32 arttı

TÜİK - İhraç ürünlerin üretici fiyatları yıllık yüzde 16.32 arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Memurların zam pazarlığında yasal süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Çin’in ilk klonlanmış kedisi Garlic doğdu

Çin’in ilk klonlanmış kedisi Garlic doğdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.