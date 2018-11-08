Bernard Marr, MediaMarkt'ın konuğu olarak İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, pazarlama dünyasını bir araya getiren Brand Week İstanbul'da global iş dünyasının en tanınmış ve en ilham verici isimlerinden biri olan Stratejik İş ve Teknoloji Danışmanı Bernard Marr'ı İstanbul'da ağırladı.

MediaMarkt açıklamasına göre, global iş dünyasının en tanınmış ve en ilham verici isimlerinden, büyük veri ve yapay zekanın üstadı Bernard Marr, pazarlama dünyasının en son trendlerinin konuşulduğu Brand Week İstanbul'da MediaMarkt'ın konuğu oldu.

Yazar ve fütürist olarak da bilinen, hükümetlere, çok uluslu şirketlere ve pek çok markaya özellikle büyük verinin kullanımı alanında stratejik danışmanlık yapan Marr, elektronik perakendeciliğine yönelik olarak MediaMarkt konukları için hazırladığı "Büyük Veri ve Yapay Zeka" başlıklı sunumu öncesinde, MediaMarkt’ın özel davetlileri ve iş ortakları ile de bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, pazarlama dünyasının en son trendlerinin konuşulduğu Brand Week'de, MediaMarkt olarak gündemlerinin en tepesinde yer alan büyük veri ve yapay zeka konusunda global iş dünyasının en tanınmış ismi Bernard Marr’ı konuk etmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.