Beş ayda 114 bin esnaf işletmesi açıldı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ilk beş ayda 114 bin 99 esnaf ve sanatkar işletmesinin açıldığını, 45 bin 404 esnaf ve sanatkar işletmesinin ise kapandığını bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi'nde yayımlanan ilanlara göre, esnaf ve sanatkar sayısının mayısta bir önceki aya göre 8 bin 596 artarak 1 milyon 725 bin 423'e çıktığını belirtti.

Kadın esnafın mayısta nisan ayına göre 2 bin 665 artışla 276 bin 241'e yükseldiğini aktaran Palandöken, "Esnaf ve sanatkarlara ait işletme sayısı 1 milyon 857 bin 38 oldu. Yılın ilk beş ayında toplam 114 bin 99 esnaf ve sanatkar işletmesi açıldı, 45 bin 404 esnaf ve sanatkar işletmesi kapandı. En fazla iş yeri açılışı ve kapanışının gerçekleştiği yerler ise büyük şehirler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

En fazla esnaf işletmesi açılan illerin 12 bin 260 ile İstanbul, 6 bin 906 ile İzmir, 6 bin 45 ile Ankara, 5 bin 859 ile Antalya ve 4 bin 366 ile Bursa olduğunu kaydeden Palandöken, şu bilgileri verdi:

"En fazla iş yeri açılan meslek kolları büfe, bakkal ve market işletmeciliği oldu. Nüfus yoğunluğuna göre en fazla esnaf ve sanatkar Muğla'da bulunuyor. Muğla'nın ardından Burdur, Çanakkale, Edirne ve Artvin en fazla esnafın yer aldığı illerin başında geliyor. Öte yandan nüfusa göre esnaf ve sanatkar sayısının en az olduğu iller ise Şırnak, Batman, Diyarbakır, Ağrı ve Siirt olarak sıralandı."

