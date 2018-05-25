BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,19 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,27 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,19 263 111 149 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,31 57 31 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,05 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,82 28 2 26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,27 123 35 86 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,56 18 7 10 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -2,72 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,03 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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