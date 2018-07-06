FİNANS

BES fonu istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 15:14 | Son Güncelleme

BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,11 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile "Hisse Senedi" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,11 263 201 59 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,18 57 31 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,66 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,65 28 26 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,26 123 106 14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,18 18 15 3 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,12 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERKardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...Kardashian'ın kankaları birlikte plaja inince...
Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partnerTanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner
TÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalıTÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BES fonu istatistikleri

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Beşiktaş'ta istifa depremi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Tarihin en büyük ticaret savaşı şiddetleniyor! Çin'den misilleme geldi!

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

Yeni doğan bebeğin kimliği artık eve gelecek

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

BDDK'dan banka ve kredi kartları yönetmeliğinde değişiklik

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Tiryakiye kötü haber! Yerli içkiye zam ithale indirim geldi

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner

Tanzanya Ankara Büyükelçisi: Türkiye güvenilir partner

TÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı

TÜRKONFED: Hak temelli ve bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı

Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor

Pegasus’un Antalya’dan Erbil ve Beyrut uçuşları başlıyor

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldi

BİSAM: Dört kişilik ailenin açlık sınırı 1,757 liraya yükseldi

ING Bank 625 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

ING Bank 625 milyon dolarlık sendikasyon kredisi aldı

Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.