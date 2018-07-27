BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,03 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,07 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,03 263 113 146 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,06 57 29 28 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,08 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,56 28 1 27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,07 123 60 59 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,15 18 2 16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,75 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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