BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,62 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,29 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,62 263 209 53 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,92 56 56 0 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,10 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,51 28 4 24 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,38 116 92 23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,19 26 20 6 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 2,29 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,11 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi
Son dakika! Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar: "Ekonomide büyük bir değişim süreci başlattık
Dolar ne kadar? 31 Ağustos dolar kuru yorumları
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı
Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti
Albayrak'tan enflasyon açıklaması
'Turizmde rekorlar kırarak devam ediyoruz'
Onu gören 100 bin dolarlık arabalara bile bakmıyor
Temmuz ayında 5.67 milyon turist geldi
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa İstanbul'da 'swap pazarı' kuruluyor
Üniversite öğrencileri yaptı! Yüzde 95'i yerli üretim elektrikli otomobil
Okuyucu Yorumları 0 yorum