BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,21 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,21 264 206 58 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,17 56 30 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,38 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,14 28 24 4 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,66 116 107 9 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,08 27 23 4 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,61 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,15 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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