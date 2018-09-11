BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,37 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında tek kazandıran yüzde 0,05 ile "Para Piyasası" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,37 264 62 198 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,31 56 24 30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,77 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -1,55 28 0 28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,25 116 13 101 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,19 27 4 23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,91 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,05 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Okul kantinlerinde 'elektronik para' dönemi
Milyonerlere 7 ayda 27 binin üzerinde kişi eklendi
Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi düştü mü? Günün dolar yorumları (11 Eylül 2018)
Rus rublesi dolar karşısında 2,5 yılın en düşük seviyesinde
Moody’s’den son dakika Türkiye değerlendirmesi
Antalya'ya turist akını! 9. 6 milyonu geçti
Borsa haftanın son gününe nasıl başladı?
Alkoçlar Grubu'ndan 'haciz' iddialarına açıklama
İkinci elde hazır ekspertiz raporuna kanmayın" uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum