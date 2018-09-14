FİNANS

BES fonu istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 14.09.2018 15:12 | Son Güncelleme

BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,79 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,11 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıFon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori AdetFon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon AdetEmeklilik Fonları (BES)0,792642549Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları1,1356542Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları0,86220Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi2,1128280Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar0,711161114Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları0,1527243Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler0,1814140Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası0,0521210(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BES fonu istatistikleri Fon piyasası

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