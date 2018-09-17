BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,46 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,64 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,46 264 191 71 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,39 56 29 27 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,86 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,12 28 21 7 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 1,64 116 101 13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,02 27 18 9 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -4,40 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,16 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza
Sanayi üretimi yüzde 5.6 artı
Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi
Dolar ne kadar? 17 Eylül dolar/TL yorumları
Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizleriyle ilgili açıklama
Borsa İstanbul'dan kur riskinden korunmak için VİOP'a davet
Volkswagen "Beetle" üretmini durduruyor
Dolar ne kadar? Faiz kararı sonrası dolarda son durum! (14 Eylül 2018 dolar yorumları)
Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum