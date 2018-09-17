BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,46 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,64 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,46 264 191 71 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,39 56 29 27 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,86 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,12 28 21 7 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 1,64 116 101 13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,02 27 18 9 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -4,40 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,16 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

