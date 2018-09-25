BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,23 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,51 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,23 264 218 43 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,17 56 41 15 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,88 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,51 28 26 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,48 116 108 7 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,08 27 20 5 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,45 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,07 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Bağkurlular'a erken emeklilik müjdesi!
ÖTV indirimi geldi ama... Otomotiv sektöründe 'kredi' endişesi
Emekli zammıyla ilgili son haber! Emekli zammında hesap tamam
Yeni ÖTV düzenlemesi! Otomobil alacaklar dikkat
Dolar ne kadar? 25 Eylül 2018 dolar yorumları
Borsa haftaya yükselişle başladı
Dolar ne kadar? 24 Eylül dolar kuru yorumları
Alman Porsche, dizel otomobil üretmeyecek
YEP'e göre vergi gelirleri artacak! (Hangi ürünlerde vergiler artacak?)
Borsa güne yükselişle başladı
Turizmde Türkiye çağrısı: Yüzde 300 artış bekleniyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum