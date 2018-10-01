BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,04 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,51 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,04 264 173 89 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,01 56 30 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,16 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,23 28 10 18 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,51 116 93 21 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,07 27 18 9 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -2,31 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,19 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Rabobank'tan dolar/TL öngörüsü (Dolar hangi seviyelere iner?)
Borç yapılandırmasının bozulmaması için son gün! Saat 21.00'de sona eriyor...
İhracatta eylül rekoru kırıldı
Elektrik ve doğalgaza zam geldi
Dolar ne kadar? 1 Ekim dolar kuru ve yorumları
Yapılandırmanın bozulmaması için ilk taksit uyarısı
Otomobildeki ikaz lambaları ne anlama geliyor? Neyi gösteriyor?
Bu uyarıya dikkat! Çeyrek depo benzin ile araba kullanmayın
Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan oldu
Borsa güne yatay başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum