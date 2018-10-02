BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,17 ile " Katılım Fonları" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,15 264 125 138 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,14 56 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,39 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -1,23 28 0 28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,04 116 53 62 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,17 27 20 7 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,30 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,07 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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