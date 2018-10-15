BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,63 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,75 ile " Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,63 264 244 19 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,48 56 44 12 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,87 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,75 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,81 116 110 5 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,30 27 25 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,18 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,18 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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