BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,25 264 197 61 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,08 56 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,53 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,37 28 25 3 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,80 116 103 9 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,05 27 16 9 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,79 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,07 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin yeni fiyatı
Bakan Albayrak'tan önemli açıkalamalar
İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Okuyucu Yorumları 0 yorum