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BES fonu istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 15:15 | Son Güncelleme

BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,25 264 197 61 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,08 56 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,53 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,37 28 25 3 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,80 116 103 9 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,05 27 16 9 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,79 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,07 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BES fonu istatistikleri

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