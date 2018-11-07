BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,75 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,52 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,75 265 152 111 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 1,00 56 30 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,03 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -1,19 28 0 28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 1,52 116 86 29 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,03 28 14 13 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -1,73 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,06 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

