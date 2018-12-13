FİNANS

BES fonu istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 14:24 | Son Güncelleme

BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,37 değer kaybederken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,10 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) -0,37 265 76 187 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları -0,17 56 26 30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,74 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -1,65 28 2 26 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar -0,55 116 11 104 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,32 28 2 25 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,10 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,07 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNERSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden KadınSosyal Medyanın Diğer Yüzü: Tanımadığı Birinin Fotoğraflarını İki Yıldır Birebir Taklit Eden Kadın
Fabrika Kızları: Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın hikayesiFabrika Kızları: Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın hikayesi
THY Afrika’ya bağlayınca Türk müteahhitlerinin projeleri 84 kat arttıTHY Afrika’ya bağlayınca Türk müteahhitlerinin projeleri 84 kat arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BES fonu istatistikleri

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Son dakika: Ankara’da Yüksek Hızlı Tren kazası

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan intihar etti

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

Memurlar dikkat! Hibe araç ve kredi hediye sayılacak

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

2019 asgari ücret ne kadar olacak? İkinci toplantı başladı

Bireysel yatırımcıya avro ve dolar cinsi tahvil ihracı 17 Aralık'ta başlıyor

Bireysel yatırımcıya avro ve dolar cinsi tahvil ihracı 17 Aralık'ta başlıyor

Dolar ne kadar? 13 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 13 Aralık dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fabrika Kızları: Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın hikayesi

Fabrika Kızları: Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası’nın hikayesi

THY Afrika’ya bağlayınca Türk müteahhitlerinin projeleri 84 kat arttı

THY Afrika’ya bağlayınca Türk müteahhitlerinin projeleri 84 kat arttı

KOD Ödülleri’nin son başvuru tarihi 31 Ocak’a uzatıldı 

KOD Ödülleri’nin son başvuru tarihi 31 Ocak’a uzatıldı 

Avrupa'da, Türkiye'nin turizm alternatifi yok

Avrupa'da, Türkiye'nin turizm alternatifi yok

'İnşaat sektörü verilen destekle sıkıntıları aşacaktır'

'İnşaat sektörü verilen destekle sıkıntıları aşacaktır'

Tavuk yumurtası üretimi Ekim’de 1.7 milyar adete yükseldi

Tavuk yumurtası üretimi Ekim’de 1.7 milyar adete yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.