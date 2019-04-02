BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,53 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,85 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,53 265 229 36 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,74 56 52 4 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,45 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,21 28 21 7 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,85 116 109 7 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,08 28 24 4 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,53 14 0 14 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,06 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

