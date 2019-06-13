BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,28 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile " Kıymetli Madenler" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,28 265 238 26 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,28 56 55 1 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,14 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,13 28 17 10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,13 116 101 15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,14 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1,14 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,07 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

