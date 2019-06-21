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BES fonu istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 14:39 | Son Güncelleme

BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,65 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,65 266 214 51 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,40 56 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,03 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,18 28 23 5 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 1,09 116 103 13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,03 29 21 7 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,68 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,10 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BES fonu istatistikleri Fon piyasası

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