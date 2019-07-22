BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,35 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile "Karma & Esnek Fonlar" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,35 266 228 38 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,14 56 31 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,12 2 1 1 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0,23 28 26 2 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,64 116 109 7 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,22 29 27 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,14 14 13 1 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,17 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

