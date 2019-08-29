BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,15 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,29 ile "Karma & Esnek Fonlar" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,15 266 146 118 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,03 55 30 25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0,18 2 0 2 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi -0,29 28 2 25 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,29 117 74 43 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları -0,13 29 5 23 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,27 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,05 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

