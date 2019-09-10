FİNANS

BES fonu istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 15:12 | Son Güncelleme

BES fonu istatistikleri

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,25 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,25 266 225 41 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,05 55 29 26 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,55 2 2 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 1,39 28 28 0 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,20 117 102 15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,43 29 29 0 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 0,55 14 14 0 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,05 21 21 0(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNER'Bebeleri pistten alalım''Bebeleri pistten alalım'
Bakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledikBakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledik
VakıfBank TLREF endeksli bono ihracına talep 700 milyon liraVakıfBank TLREF endeksli bono ihracına talep 700 milyon lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BES fonu istatistikleri Fon piyasası

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Faizler indi satışlar yüzde 40 arttı

Faizler indi satışlar yüzde 40 arttı

Girdiği işte talebe yetişemiyor

Girdiği işte talebe yetişemiyor

40 yıllık hayal gerçek oluyor

40 yıllık hayal gerçek oluyor

Binlerce araç sahibine uyarı: Yıl sonunda bitiyor

Binlerce araç sahibine uyarı: Yıl sonunda bitiyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledik

Bakan Pekcan: ABD ile bazı sektörleri öncelikli olarak belirledik

VakıfBank TLREF endeksli bono ihracına talep 700 milyon lira

VakıfBank TLREF endeksli bono ihracına talep 700 milyon lira

Hilton'da Eryöner D. Avrupa ve İtalya'dan da sorumlu olacak

Hilton'da Eryöner D. Avrupa ve İtalya'dan da sorumlu olacak

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross İMİB ile bir araya geldi

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross İMİB ile bir araya geldi

Türkiye makine ihracatı 8 ayda 11.6 milyar dolara yükseldi

Türkiye makine ihracatı 8 ayda 11.6 milyar dolara yükseldi

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.