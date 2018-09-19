BESD-BİR'den Bakan Pakdemirli'ye ziyaret

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Sait Koca ve beraberindeki heyet, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Koca, ziyarette sektörün içinde bulunduğu durum hakkında bilgi verdi.

Piliç eti üretimi yapan firmaların, fazla üretim ve düşük kar marjıyla hareket ettiğini belirten Koca, bu yılın 7 ayında gerçekleştirilen üretim artışının yaklaşık yüzde 5 olduğunu ifade etti. Türkiye'de kişi başına et tüketiminin 38 kilogram olduğunu ve bunun 24 kilogramının beyaz et sektörünce karşılandığını aktaran Koca, bakanlık ve sektör el ele verdiğinde bu rakamları çok ileriye götürmelerinin mümkün olduğunu kaydetti.

Koca, sektörün girdilerinin bir kısmı yurt dışından karşılandığı için maliyetlerinin yükseldiğini ifade ederek, bununla bağlantılı olarak iç piyasada hububat fiyatlarının artış gösterdiğini, bu artışın kontrol altına alınmasının en büyük beklentileri olduğunu bildirdi.

Sektörün hedeflerinin yeni pazarlara açılıp ihracatı geliştirerek, ülke ekonomisine katkı sunmak olduğuna işaret eden Koca, bu konuda Bakanlığın gerekli temasları yapmasının sektör için önemli olduğunu kaydetti.

