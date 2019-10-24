"BES'i kara gün parası gibi düşünmek lazım"

KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Kuruca, "BES'i biraz kara gün parası gibi düşünmek lazım. Her acil durumda çekilip harcanabilecek bir para değil. O yüzden insanlar emeklilik için birikim yaptığının farkında olup o gözle tasarruf etmeli." dedi.

Kuruca, Kocaeli'de EGM tarafından "Emekliliğiniz İçin Buluşuyoruz, Türkiye BES'leniyor Projesi" kapsamında düzenlenen panel sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bireysel Emeklilik Sistemi'nin (BES) ülke ekonomisi açısından önemi kadar, tasarrufla gelecek için hazırlık yapmanın da sosyal ve bireysel açıdan değerli olduğunu söyledi.

Ekonominin güçlü olması ve yatırımların finansmanı için tasarruf etmenin faydalarından bahseden Kuruca, Türkiye'de Gayri Safi Milli Hasılanın (GSMH) yüzde 2,5'i kadar BES tasarrufu yapıldığını kaydetti.

Kuruca, OECD ülkelerinde bu oranın yüzde 50-60'lar seviyesinde olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"İnşallah yeni düzenlemelerle ve Otomatik Katılım Sistemiyle (OKS) bunun daha hızlı büyüyeceğini ümit ediyoruz. Ülke ekonomisi için çok önemli. Toplamda gönüllü BES ile çok yeni OKS'de toplam 115 milyar lira gibi toplam GSMH'nin yüzde 2,5'i gibi bir oran. Bunu hızlıca büyütmemiz lazım. Her sene bu yüzde 25-30 civarında büyüyor ama daha hızlı büyümesini sağlayacağız. Emeklilik fonlarının büyüme oranı hakikaten güzel; yüzde 25 son sene büyümesi hatta son 10 yılda ortalama yüzde 30 büyüdü. Güzel bir büyüme oranı, üzerine daha fazlasını inşa etmek lazım. Ülkede birtakım yatırımlar yapmak istiyorsanız bunu sadece yurt dışı kaynaklarla yapmanız mümkün değil. Sağlam ekonomi bu tür uzun vadeli birikimlerden geçiyor. Toplumsal olarak daha çok tasarruf yapmayı desteklemeli ve öğrenmeliyiz."