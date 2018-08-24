FİNANS

"Besicimiz de vatandaşımız da memnun"

FİNANS HABERLERİ  | 24.08.2018 12:48 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "(Kurbanlıklar) Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız" - "Bayram boyunca satışları izledik, elde fazla bir stok yok gibi gözüküyor. Benim gördüğüm kadarıyla besicimiz de vatandaşımız da memnun ayrıldı. Bugünden itibaren elinde hayvanı kalan üreticilerimiz Et ve Süt Kurumuna başvurup canlı hayvanını getirecek ve kilosu üzerinden paralarını peşin olarak alabilecek"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlık satışlarında memnuniyet verici bir seviye yakalandığını, çok fazla stok olmadığını gördüklerini ancak elde kalan hayvanları da alma taahhüdü verdiklerini belirterek, "Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız. Bugünden itibaren elinde hayvanı kalan üreticilerimiz Et ve Süt Kurumuna başvurup canlı hayvanını getirecek ve kilosu üzerinden paralarını peşin olarak alabilecek." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi ve sırasında kurbanlık piyasası ile kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirlerin alındığını, memnuniyet verici bir bayram geçirdiklerini anlattı.

Bu sene hazırlıklarını geçen yıllarda kesilenin yüzde 50 daha fazlası kurbanlığa göre yaptıklarını belirten Pakdemirli, bayram öncesi kurban pazarlarına gerçekleştirdikleri ziyaretlerde kurbanlıkların yüzde 65'inin satıldığını saptadıklarını, henüz kesim verileri olmasa da son verilerin hayvanların önemli bölümünün satıldığını gösterdiğini kaydetti.

Bakan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bayram boyunca satışları izledik. Kesim rakamlarını henüz almadık ama elde fazla bir stok yok gibi gözüküyor. Benim gördüğüm kadarıyla besicimiz de vatandaşımız da memnun ayrıldı. Kesim yerleriyle ilgili de her türlü tedbiri aldık. Ufak tefek kötü manzaralarla karşılaşsak da ülke çapında 450 yerde uzman veterinerler eşliğinde, dini şartlara uygun kesimler sağlandı. Memnuniyet verici bir bayram yaşadık."

- Beklemeden peşin ödeme

Bayram öncesi besiciyi mağdur etmeyeceklerini söylediklerini, satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu eliyle alınacağı taahhüdünü verdiklerini hatırlatan Pakdemirli, bu yıl kurbanlıkları canlı olarak peşin ödemeyle alma kararı aldıklarını ifade etti.

"Eskiden üretici hayvanı getiriyordu, kesilmesini bekliyordu, kaç kilo et çıktı, tartılıyordu. Bunların hesabına kitabına gerek yok" diyen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Canlı hayvanını getirecek kilosu tartılacak ve onun üzerinden ödemesi yapılacak. Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek kasaplık sığırı kilogramı 15 liradan, 400 kilogram altı sığırı kilogramı 14 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan, koyunu 12,5 liradan, keçiyi kilogramı 10 liradan alacağız. Bugünden itibaren elinde hayvanı kalan üreticilerimiz Et ve Süt Kurumuna bağlı kombine tesislerimize başvurup canlı hayvanını getirecek ve kilosu üzerinden paralarını peşin olarak alabilecek. Etin kesilmesini, tartılmasını beklemeden canlı hayvanlarını tarttırıp paralarını alacaklar."

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besicilik et ve süt kurumu kurbanlık Orman ve Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli

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