"Besicimiz de vatandaşımız da memnun"

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kurbanlık satışlarında memnuniyet verici bir seviye yakalandığını, çok fazla stok olmadığını gördüklerini ancak elde kalan hayvanları da alma taahhüdü verdiklerini belirterek, "Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız. Bugünden itibaren elinde hayvanı kalan üreticilerimiz Et ve Süt Kurumuna başvurup canlı hayvanını getirecek ve kilosu üzerinden paralarını peşin olarak alabilecek." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi ve sırasında kurbanlık piyasası ile kurban satış ve kesim yerlerinde gerekli tedbirlerin alındığını, memnuniyet verici bir bayram geçirdiklerini anlattı.

Bu sene hazırlıklarını geçen yıllarda kesilenin yüzde 50 daha fazlası kurbanlığa göre yaptıklarını belirten Pakdemirli, bayram öncesi kurban pazarlarına gerçekleştirdikleri ziyaretlerde kurbanlıkların yüzde 65'inin satıldığını saptadıklarını, henüz kesim verileri olmasa da son verilerin hayvanların önemli bölümünün satıldığını gösterdiğini kaydetti.