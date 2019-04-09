FİNANS

Beşiktaş, 9 aylık dönemde 206,4 milyon lira zarar açıkladı

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 21:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş, 9 aylık dönemde 206,4 milyon lira zarar açıkladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ, 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 206,4 milyon lira zarar etti.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şirket 1 Haziran 2018-28 Şubat 2019 döneminde 206 milyon 359 bin 830 lira zarar etti.

Şirket, bir önceki dönem olan 1 Haziran 2017- 28 Şubat 2018 arasında 44 milyon 236 bin 132 lira kar etmişti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1.06.2018-28.02.2019 dönemi hasılatımız 526 milyon 526 bin 155 TL olarak gerçekleşmiştir.
Hasılat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22 azalırken, satışların maliyeti yüzde 10
düzeyinde artmıştır. Esas faaliyet gelir / gider içerisindeki 31 milyon 622 bin 42 TL tutarındaki
negatif kur etkisi ile 51 milyon 24 bin 323 TL faaliyet zararı gerçekleşmiştir. Net finansman giderleri
ise 148 milyon 650 bin 713 TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak 206 milyon 359 bin 830 TL net dönem zararı
gerçekleşmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş

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