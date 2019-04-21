BES'in büyüklüğü 100 milyar liraya dayandı

AA muhabirinin EGM temel göstergeleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 12 Nisan itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 809 bin 13 oldu.

- Katılımcılar 82 milyar liraya, devlet 12 milyar liraya yakın birikim yaptı

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 93,6 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 5,6 milyar lira dikkate alındığında, sistemin toplam büyüklüğü 100 milyar liraya dayandı.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 81 milyar 863 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 11 milyar 768 milyon lira olarak gerçekleşti.

Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 93 milyar 631 milyon lira oldu. Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 97 bin 715'i buldu.

- Katılımcı ile devlet, BES kumbarasına yaklaşık 4 ayda 5 milyar lira attı

Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 875 bin 886, katılımcıların fon tutarı da 76 milyar 560 milyon lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 11 milyar 319 milyon lira, emekli olanların sayısı da 89 bin 141 olarak gerçekleşmişti.

Böylelikle 2018'nin sonundan bu yana geçen sürede, katılımcı fon tutarı 5 milyar 303 milyon lira ve devlet katkısı fon tutarı 449 milyon lira artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 5 milyar 752 milyon liralık yükseliş görüldü. Emekli sayısı da 8 bin 574 kişi yükseldi.

- Otomatik katılımda çalışan sayısı 5 milyonu aştı