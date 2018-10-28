BES'in büyüklüğü 15 yılda 90 milyar liraya dayandı

AA muhabirinin EGM temel göstergeleri verilerinden derlediği bilgilere göre, 19 Ekim itibarıyla sistemdeki katılımcı sayısı 6 milyon 908 bin 20 oldu.

İSTANBUL (AA) - ELİF FERHAN YEŞİLYURT - Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 15. yılını doldurdu. Katılımcıların fon tutarı ve devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü olan 85,5 milyar lira ile otomatik katılımla sisteme dahil olanların biriktirdiği 4 milyar lira dikkate alındığında sistemin toplam büyüklüğü 90 milyar liraya koşuyor.

Söz konusu dönemde katılımcıların fon tutarı 75 milyar 234 milyon 114 bin 946 lirayı bulurken, devlet katkısı fon tutarı da 10 milyar 254 milyon 16 bin 441 lira olarak gerçekleşti.

Böylelikle katılımcıların fon tutarı ile devlet katkısı fon tutarının toplam büyüklüğü 85 milyar 488 milyon 131 bin 387 lira olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tarih itibarıyla BES'ten emekli olan kişi sayısı da 84 bin 604'ü buldu.

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- Katılımcı ile devlet 10 ayda yaklaşık 8 milyar lira biriktirdi

Geçen yılın sonunda BES'teki katılımcı sayısı 6 milyon 922 bin 615, katılımcıların fon tutarı da 67 milyar 681 milyon 433 bin 293 lira olarak kaydedilmişti. Söz konusu dönemde devlet katkısı fon tutarı 10 milyar 141 milyon 204 bin 873 lira, emekli olanların sayısı da 63 bin 877 olarak gerçekleşmişti.

Böylelikle 2017'nin sonundan bu yana geçen sürede, katılımcı fon tutarı 7 milyar 552 milyon 681 bin 653 lira ve devlet katkısı fon tutarı 112 milyon 811 bin 568 lira artış gösterirken, toplam fon büyüklüğünde 7 milyar 665 milyon 493 bin 221 liralık yükseliş görüldü. Emekli sayısı da 20 bin 727 kişi yükseldi.