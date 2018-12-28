BES'in fon büyüklüğü 92 milyar liraya ulaştı

Güngör, 1 Ocak itibarıyla otomatik katılıma 5-9 çalışanı bulunan şirketlerin dahil olacağını kaydederek, böylece 2 milyon kişinin daha sisteme gireceğini, bu son etapla bireysel emeklilik sistemlerindeki kişi sayısının toplam 14 milyona ulaşmasını beklediklerini anlattı.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin bütün yönleriyle ele alındığı ve otomatik katılımın 1 Ocak'ta hayata geçecek son fazı hakkında bilgilerin paylaşıldığı toplantıda konuşan EGM Yönetim Kurulu Üyesi ve Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör, BES ve otomatik katılımdaki toplam fon büyüklüğünün aralık ayı itibarıyla 92 milyar liraya ulaştığını, sistemdeki kişi sayısının ise 12 milyonu bulduğunu aktardı.

İSTANBUL (AA) - Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Güngör, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve otomatik katılımdaki toplam fon büyüklüğünün aralık ayı itibarıyla 92 milyar liraya ulaştığını, sistemdeki kişi sayısının ise 12 milyonu bulduğunu bildirdi.

Türkiye'de de bireysel emeklilik sistemine ilginin her geçen gün arttığını vurgulayan Güngör, "1 Ocak 2017'de sistem 1000 ve üzerinde çalışanı olan büyük firmaların sisteme girmesiyle başladı. Zamanla kademeli olarak sisteme daha küçük boyutta firmalar giriş yaptı. Zaman geçtikçe sistemde devam eden çalışan sayısının görece daha iyi olduğunu görüyoruz. Çıkışlar azalıyor. Demek ki zaman geçtikçe insanımız sisteme daha sıcak bakıyor." ifadelerini kullandı.

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- "BES'te biriken fonlar teminat gösterilebilir"

Güngör, otomatik katılımın yurt dışında yakaladığı başarının nedenlerine de değinerek, "Yurt dışında tasarruf eğiliminin neden bu kadar başarılı olduğuna baktığımızda; sistemden çıkışların kolay olmadığını, şarta bağlı olduğunu görüyoruz. Ayrıca cüzi de olsa bir işveren katkısı söz konusu." değerlendirmesinde bulundu.

Sistemin sağladığı ikinci emeklilik fırsatı ile bireylerin yaşam seviyelerine ve oluşturduğu fon büyüklüğü ile sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sunduğunu aktaran Güngör, ekonomiye kaynak yaratan sistemin daha iyi bir noktaya gelmesi için şu önerilerde bulundu: