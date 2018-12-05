FİNANS

BES'te "başlangıç devlet katkısı" düzenlemesi

FİNANS HABERLERİ  | 05.12.2018 11:22 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne otomatik katılımda cayma hakkını kullanarak sistemden ayrıldıkları için adlarına başlangıç devlet katkısı hesaplanmamış çalışanların, sisteme yeniden dahil olmaları halinde bin lira tutarındaki katkının yeniden hesaplanmasının önü açıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) otomatik katılımda cayma hakkını kullanarak sistemden ayrıldıkları için adlarına "başlangıç devlet katkısı" hesaplanmamış çalışanların, sisteme yeniden dahil olmaları halinde bin lira tutarındaki katkının yeniden hesaplanabilmesi yönünde düzenleme yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, BES'teki genel uygulamaların iyileştirilmesine ve devlet katkısı süreçlerinde net olmayan bazı operasyonel süreçlerin netleştirilmesine yönelik düzenlemeler yapıldı.

Başlangıç devlet katkısı, başlangıç dönemi, ek devlet katkısı, erken ödenen devlet katkısı, sertifika, nakit hesabı ve taahhüt hesabı tanımları yönetmeliğe eklenerek, çalışan, devlet katkısı hesabı ve katılımcı tanımları revize edildi.

Cayma hakkını kullanarak sistemden ayrıldıkları için adlarına başlangıç devlet katkısı hesaplanmamış çalışanların, sisteme yeniden dahil olmaları halinde bin lira tutarındaki başlangıç devlet katkısının yeniden hesaplanabilmesi yönünde düzenlemeye gidildi.

Çalışanlar için hesaplanacak devlet katkısına ilişkin iş ve işlem süreçleri yönetmeliğe taşınarak, ilgili maddeler düzenlendi.

Ek devlet katkısının iadesine ve azami limitine ilişkin de değişiklik yapıldı. Buna göre, bir çalışan için ödenecek ek devlet katkısı hesaplamasına esas teşkil eden birikim toplamı, çalışanın emeklilik hakkını kullandığı ayda geçerli aylık brüt asgari ücret tutarıyla sistemde kaldığı ay sayısının çarpımını aşamayacak.

BES'e otomatik katılım kapsamında taahhüt olarak hesaplanan devlet katkısının nakde dönme ve ödenme usulleri de belirlendi.

Öte yandan, 1 Ocak 2013'ten itibaren şirketlerce Hazineye yapılmış fazla veya yersiz ödemelerin iade edilebilmesi ve benzeri sorunların gelecekte yaşanmaması için de çeşitli hükümlerde düzenleme yapıldı.

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmişBöyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş
Halcilerden yeni yasa tepkisiHalcilerden yeni yasa tepkisi
CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldiCEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
başlangıç devlet katkısı bireysel emeklilik sistemi Hazine ve Maliye Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Trump'tan deprem etkisi yaratan açıklama! Piyasaları alt üst etti!

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Milyonları ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete'de bugün yayımlandı

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Yasa teklifi Meclise sunuldu! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Balık devi Agromey konkordato talep etti!

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Motorine zam geliyor! Fiyatlara yansıyacak mı?

Dolar ne kadar? 5 Aralık dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 5 Aralık dolar kuru yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Otogaza gece yarısından itibaren indirim!

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed'den yeni faiz arttırım kararı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödül

Dünyanın en iyi otellerinde Türk markalara 5 ödül

Halcilerden yeni yasa tepkisi

Halcilerden yeni yasa tepkisi

Visa ve Mastercard komisyonlarını düşürüyor

Visa ve Mastercard komisyonlarını düşürüyor

CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

CEO'lar Endüstri 4.0 Zirvesi'nde biraraya geldi

İmar Barışı'nda tapu heyecanı

İmar Barışı'nda tapu heyecanı

Prof. Dr. Alkin: Enflasyonda düşüş başladı demek için erken

Prof. Dr. Alkin: Enflasyonda düşüş başladı demek için erken

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.