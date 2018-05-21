BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027383 -0,31 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,034342 -0,16 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014403 -0,16 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020829 -0,16 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051731 -0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025574 -0,80 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028632 -0,73 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011869 -0,98 Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,013966 -0,62 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012598 -0,40 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012519 -0,37 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013497 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019842 -0,43 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013833 -0,37 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016091 -0,21 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019514 -0,05 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019858 -0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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