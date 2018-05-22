BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027292 -0,33 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014363 -0,28 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,034254 -0,26 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,022889 -0,25 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,046803 -0,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012771 -0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025358 -0,89 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019023 -0,47 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018263 -0,37 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,054946 -0,33 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,111900 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012990 -0,54 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012533 -0,52 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012789 -0,51 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012456 -0,51 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013429 -0,50 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019825 -0,09 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013825 -0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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