BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010797 -0,13 NN Hay. Em. Qinvest Port. Temk. Değ. EYF 0,010640 -0,02 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,011929 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016719 -0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

