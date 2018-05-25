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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029992 -2,65 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,055119 -2,36 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,052156 -2,29 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,037716 -2,26 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,038879 -2,25 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011185 -0,61 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012761 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026667 -3,21 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029905 -3,09 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,039931 -2,38 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,050070 -1,32 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017694 -1,28 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026726 -2,12 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,061940 -2,03 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044965 -2,02 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041977 -1,81 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,085787 -1,74 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,016024 -2,73 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013519 -1,55 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019441 -1,37 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016873 -1,18 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013600 -0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,022077 -2,79 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021329 -2,78 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020819 -2,76 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021664 -2,76 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,013069 -2,75(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.

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