BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027540 -0,51 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051905 -0,38 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014451 -0,37 Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,020921 -0,35 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,034480 -0,35 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026667 -3,21 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041977 -1,81 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012671 -0,69 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012619 -0,63 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012620 -0,62 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013598 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019441 -1,37 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016873 -1,18 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016665 -0,58 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016470 -0,51 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021329 -2,78(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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