BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029271 -2,65 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,038134 -2,59 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,021126 -2,50 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,051004 -2,47 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,047026 -2,45 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011222 -0,49 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,029141 -2,64 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026121 -2,45 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,060688 -2,06 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026298 -1,85 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041361 -1,75 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044807 -1,20 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,085667 -1,15 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015677 -2,59 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016803 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,009953 -0,61 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016598 -0,43 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,017510 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020847 -3,27 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020350 -3,26 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021582 -3,25 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012784 -3,24 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,022212 -3,24(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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