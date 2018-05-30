BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050687 -0,62 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036715 -0,52 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,053756 -0,44 Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029161 -0,38 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,041280 -0,19 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013049 -0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040669 -1,95 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028806 -1,15 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025846 -1,05 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,052412 -1,04 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018517 -1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041118 -0,59 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,060391 -0,49 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,023764 -0,46 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,021195 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,018526 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,009935 -0,18 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016568 -0,18 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015348 -0,16 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019845 -0,16 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF 0,017485 -0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

