BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,028512 -2,23 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,035993 -2,03 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,020808 -1,97 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,027892 -1,93 Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,062549 -1,90 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011106 -1,03 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013032 -0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028173 -2,20 AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,025405 -1,71 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088789 -1,11 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063999 -1,08 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,072203 -1,07 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,043921 -1,78 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,025851 -1,68 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,059452 -1,55 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,084284 -1,53 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,040651 -1,14 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015410 -1,96 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016695 -0,51 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016668 -0,31 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016483 -0,23 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015235 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021080 -2,67 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020689 -2,65 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019882 -2,65 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020370 -2,64 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012489 -2,64(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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