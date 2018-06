BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027805 -0,71 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,047408 -0,57 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,025122 -0,56 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,034723 -0,56 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,054871 -0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012798 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017833 -1,78 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,109259 -1,61 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048351 -1,57 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,053734 -1,57 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,091262 -1,57 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013069 -1,17 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012544 -1,17 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012748 -1,09 Cigna Finans Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,020672 -1,09 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,010023 -1,09 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013760 -1,08 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019708 -1,07 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015784 -0,64 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010444 -0,31 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,019416 -0,13(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)