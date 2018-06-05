BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027566 -0,86 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014458 -0,71 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,034476 -0,71 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,040981 -0,66 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,055755 -0,64 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012763 -0,27 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,025579 -0,81 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017796 -0,21 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049686 -0,19 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017553 -0,18 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,085219 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013611 -1,18 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012692 -1,11 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012609 -1,09 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012411 -1,06 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012605 -1,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016677 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,010317 -0,02 Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF 0,016483 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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