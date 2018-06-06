BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,054035 -0,65 Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,038053 -0,64 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,029420 -0,63 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,071654 -0,63 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,048987 -0,63 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012699 -0,50 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011095 -0,42 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045514 -1,45 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,060430 -1,42 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,052973 -1,40 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,022302 -1,38 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,031117 -1,32 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009924 -0,79 Allianz Yaşam ve Em. Unil. Din. Değ. Gr. EYF 0,016842 -0,78 NN Hay. Em. Karma EYF 0,088422 -0,74 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017867 -0,72 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,052163 -0,72 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015635 -1,11 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013657 -1,08 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019595 -1,02 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010407 -0,52 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015679 -0,41 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021170 -0,58 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021572 -0,58 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012777 -0,58 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020635 -0,57 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020844 -0,57(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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