BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027304 -0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,040661 -0,61 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014338 -0,60 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. Gr. EYF 0,051498 -0,59 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,034202 -0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012630 -0,54 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011076 -0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024968 -1,96 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026263 -1,17 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018335 -0,97 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,083420 -0,92 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047459 -0,90 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012730 -1,05 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012219 -1,04 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012424 -0,96 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013425 -0,94 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012523 -0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015344 -1,86 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019282 -1,60 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013446 -1,54 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010301 -1,02 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015152 -0,54(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

