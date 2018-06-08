BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,029102 -0,97 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,030990 -0,89 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046706 -0,75 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,051649 -0,71 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,028266 -0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011050 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026244 -2,20 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,028811 -1,55 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026135 -0,75 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,041021 -0,63 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,060620 -0,52 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,011924 -0,43 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,010878 -0,34 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015490 -1,21 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,015224 -0,51 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,016693 -0,43 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,013597 -0,05 Bereket Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016583 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020166 -1,23 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021383 -1,23 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012666 -1,22 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020982 -1,22 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,020662 -1,22(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

