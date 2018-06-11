BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,053214 -1,58 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,050244 -1,50 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,036380 -1,39 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,028960 -1,32 Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,070370 -1,30 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012599 -1,06 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010967 -0,75 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,047128 -2,86 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021905 -2,85 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,100703 -2,85 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,088963 -2,85 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,075825 -2,84 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,083946 -2,20 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,022674 -1,99 NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009810 -1,83 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,043506 -1,47 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017741 -1,32 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015080 -2,15 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019002 -1,81 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013253 -1,79 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010198 -1,12 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,015332 -1,02 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021171 -0,99 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012542 -0,99 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,019968 -0,98 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,012542 -0,98 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,020138 -0,98(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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