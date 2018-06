BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,027282 -0,20 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. EYF 0,055165 -0,17 MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,016196 -0,16 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,046679 -0,16 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,055293 -0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012581 -0,48 Fiba Em. Ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,010981 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,044634 -1,31 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021763 -1,30 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,100133 -1,30 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,075399 -1,30 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046863 -1,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,009783 -0,85 Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF 0,017704 -0,72 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,013053 -0,71 AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,051469 -0,67 Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,016209 -0,61 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015143 -0,42 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013212 -0,36 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018958 -0,31 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010194 -0,23 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,009939 -0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)