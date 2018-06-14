BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,026894 -1,42 Allianz Yaşam ve Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,024443 -1,17 Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF 0,014149 -1,17 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,049642 -1,14 Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,053142 -1,13 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,012458 -0,98 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024404 -2,48 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,065809 -1,83 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019813 -1,80 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,093490 -1,78 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017821 -1,77 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012699 -2,10 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012458 -2,10 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012158 -2,06 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012175 -2,01 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,011968 -1,99 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,014853 -1,92 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013113 -0,75 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010125 -0,68 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,018831 -0,67 Garanti Em. Hay. Katılım Din. Değ. EYF 0,019592 -0,42(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

