BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları NN Hay. Em. Değ. EYF 0,041735 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026602 -0,62 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,044273 -0,05 Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF 0,011741 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,012906 -0,02 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,020548 -0,01 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021053 -0,01 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020842 -0,01 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,021146 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

