BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,028692 -0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,018783 -0,39 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025639 -0,29 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016801 -0,22 Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,047517 -0,20 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,082055 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,013970 -0,17 Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,026614 -0,16 Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,013917 -0,10 Anadolu Hayat Em. Katılım Katkı EYF 0,014644 -0,04 Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,019007 -0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015055 -0,61 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015068 -0,15 Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,009969 -0,08 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010195 -0,07 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,016586 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,020965 -0,16 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021919 -0,15 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021512 -0,15 NN Hay. Em. Altın EYF 0,012982 -0,15 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,021178 -0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)